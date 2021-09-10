Шмелева: нацпроект "Образование" обеспечит равную доступность качественного обучения

КАЗАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Нацпроект "Образование" обеспечит учащимся из всех регионов России равную доступность качественного обучения, заявила журналистам в Казани сопредседатель Общероссийского народного фронта, руководитель центра "Сириус" Елена Шмелева.

"Все сегодняшние технологии направлены на то, чтобы дать равный доступ к той инфраструктуре, что создается, каждому ребенку, где бы он ни находился и какой бы доход ни был у его семьи <...> Национальный проект "Образование" направлен именно на то, чтобы выровнять регионы и различные населенные пункты внутри каждого региона по критерию доступности качественного образования. На это направлена и работа центров, работающих по модели "Сириуса", - сказала Шмелева.

В Казани Елена Шмелева посетила многопрофильный лицей №187, построенный по национальному проекту "Образование". Он был открыт в 2020 году. "Каждый профиль представляет из себя ту педагогическую школу, которая позволяет связать реальные задачи школьной программы с тем повышенным интересом, которые ребята в рамках профиля могут проявить. Таким образом выстроена образовательная среда в школе. Такие принципы заложены во все сегодняшние школы, которые создаются в рамках нацпроекта "Образование", - сказала Шмелева.

В АНО "Национальные приоритеты" сообщили, что к этому учебному году открыто 130 новых школ, к 2025 году будет построено еще 1 300 школ.