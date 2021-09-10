Новый корпус дома престарелых в Ульяновской области построят на год раньше срока

УЛЬЯНОВСК, 10 сентября. /ТАСС/. Ульяновские власти рассчитывают ввести в эксплуатацию строящийся по национальному проекту "Демография" корпус дома престарелых в Барышском районе региона практически на год раньше срока. Об этом в пятницу сообщил журналистам врио губернатора региона Алексей Русских.

"В Барышском районе ведется строительство дома престарелых, сроки окончания этого проекта изначально были определены как конец 2023 года, но подрядчик работает с опережением, и мы хотели бы уже в I квартале 2023 года этот объект открыть. <…> С Антоном Олеговичем (министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - прим. ТАСС) мы этот вопрос тоже сегодня затронули, я думаю, что получится сделать передвижку с 2023 года на 2022-й. Таким образом, мы практически на год быстрее этот объект введем", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о сроках сдачи объекта.

Русских добавил, что из средств федерального бюджета на создание объекта предусмотрено более 600 млн рублей, из областного бюджета - еще 112 млн рублей, которые будут направлены на закупку техники.

Строительство нового жилого корпуса в селе Водорацк Барышского района на базе специального дома-интерната для престарелых и инвалидов в селе Акшуат ведется по национальному проекту "Демография". Это позволит увеличить мощность действующего учреждения на 270 мест, а также создаст 162 рабочих места. Окончание строительства изначально было запланировано на октябрь 2023 года.

Нацпроект "Демография", который начал реализовываться в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Антон Котяков. В данный момент профильные министерства и ведомства ведут работу по корректировке показателей нацпроекта, который было решено продлить до 2030 года.