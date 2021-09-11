Первый в ПФО школьный "Кванториум" открыли в Пензе по нацпроекту

ПЕНЗА, 11 сентября. /ТАСС/. В Пензе по нацпроекту "Образование" в субботу открыли первый в Приволжском федеральном округе (ПФО) школьный "Кванториум". Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования региона.

"11 сентября в лицее современных технологий управления № 2 Пензы состоялось торжественное открытие первого в Приволжском Федеральном округе и Пензенской области школьного "Кванториума". Новая образовательная организация появилась благодаря национальному проекту "Образование", - говорится в сообщении.

По словам врио министра образования региона Александра Воронкова, открытие детского технопарка на базе лицея позволит приблизить высокотехнологичное дополнительное образование к школьной среде.

Работа в школьном "Кванториуме" будет вестись по шести направлениям, в том числе физике, химии, биологии. На оснащение учебных лабораторий было направлено более 21 млн рублей. Как отметила руководитель школьного технопарка Алла Степанова, в "Кванториуме" школьники смогут изучать геоинформационные технологии, аэромоделирование на основе квадрокоптеров, робототехнику и другие дисциплины. "Мы получаем огромный масштаб вариаций тех видов деятельности, по которым ребята различных профилей позволят себе развиваться", - цитирует Степанову пресс-служба.

Заниматься на базе школьного "Кванториума" смогут не только ученики лицея, но и других школ Пензы.

Первый "Кванториум" был создан в регионе в 2017 году, он располагается на базе технопарка "Рамеев". В 2020 году начал работу мобильный детский технопарк "Квантотрак". До конца 2024 года в регионе будут открыты еще два школьных "Кванториума".