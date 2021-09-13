Первый в Курганской области аудиокласс для детей с нарушениями слуха создали по нацпроекту

ТАСС, 13 сентября. Аудиокласс для детей с нарушениями слуха открылся в Шадринской специальной школе-интернате №11 в Курганской области. Это первый подобный класс в регионе, созданный по нацпроекту "Образование", сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе департамента образования и науки области.

"Такой класс в рамках нацпроекта (аудиокласс для детей с нарушениями слуха - прим. ТАСС) - единственный в регионе", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что он открылся в Шадринской специальной (коррекционной) школе-интернате № 11 по нацпроекту "Образование".

Класс оборудован специальным электроакустическим аппаратом и звукоусиливающим модулем вибротактильного восприятия, которые помогают школьникам слышать. Как отметила директор школы-интерната Светлана Куприна, оборудование позволит педагогам ежедневно проводить индивидуальные и групповые занятия по развитию речи у слабослышащих и глухих детей, а также отдельно вести базы данных по итогам упражнений для каждого ученика. "Важно, что с помощью новых аппаратов у нас появилась возможность эффективно обучать детей с любыми формами снижения слуха: от легких форм тугоухости до полной глухоты", - подчеркнула она.

Кроме того, также по нацпроекту для школы приобрели проводной слухоречевой аудиокласс, ноутбуки с комплектом образовательных программ и мобильную транспортно-зарядочную систему, а также другое оборудование для кабинетов, зала адаптивной физкультуры и мастерских.

Директор департамента Андрей Кочеров уточнил, что благодаря реализации нацпроекта в специальной коррекционной школе удалось создать современные условия для обучения и воспитания особенных ребят, что повлечет за собой изменение содержания и повышение качества образовательного процесса.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.