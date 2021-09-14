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Кемеровский механический завод увеличил производительность труда на 11%

За три года реализации нацпроекта планирует увеличить производительность труда на 30%

ТАСС, 14 сентября. Кемеровский механический завод (входит в контур управления холдинга "Технодинамика" госкорпорации Ростех - управляющей организации АО "НПК "Техмаш") завершил реализацию пилотного проекта по внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда". Об этом сообщила пресс-служба "Техмаша".

"Благодаря оптимизации производственных и бизнес-процессов удалось на 11% увеличить производительность труда, а также снизить время технологического процесса на 16%", - говорится в сообщении.

В рамках нацпроекта Кемеровский механический завод оптимизировал производство зенкера - инструмента, предназначенного для механической обработки отверстия в деталях при изготовлении спецпродукции. В течение полугода специалисты предприятия осваивали навыки наиболее прогрессивных методик применения механизмов бережливого производства и системы совершенствования процессов.

За три года реализации нацпроекта Кемеровский механический завод планирует увеличить производительность труда на 30%.

Ранее сообщалось, что предприятие приступило к серийному производству 30-мм выстрелов ВОГ-30 и ВОГ-30Д с осколочной гранатой к автоматическим гранатометам АГС-17 и АГС-30.

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