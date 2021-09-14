Дорогу-дамбу между двумя районами Брянска открыли по нацпроекту

БРЯНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Новую шестиполосную дорогу протяженностью 5,4 км, соединяющую Володарский и Фокинской районы, открыли в Брянске. Строительство магистрали проходило в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает во вторник пресс-служба правительства Брянской области.

"Новая дорога соединила два района города - Фокинский и Володарский, а в дальнейшем соединит еще и с Советским районом Брянска. Второй этап строительства, подразумевающий строительство нового моста через реку Десну, планируем завершить в следующем году", - цитирует пресс-служба губернатора Брянской области Александра Богомаза.

Дорога включает в себя два новых моста и две кольцевые развязки. В дальнейшем водители смогут выехать с нее на улицу Горького в Советском районе через строящийся в настоящий момент мост. "Проект по строительству этой дороги пытались реализовать еще 40 лет назад. Строительство дороги обеспечит дальнейшее развитие жилищного строительства в Брянской городской агломерации, ликвидирует заторы в центре города, существенно уменьшит уровень загруженности основных транспортных магистралей и оптимизирует движение транспортных потоков, соединив три района города", - добавили в пресс-службе.

Национальный проект "Безопасные и качественные дороги" реализуется в России до 2030 года. Его целями являются снижение смертности в результате дорожных аварий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.