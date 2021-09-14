Число электронных госуслуг в Смоленской области увеличат почти вдвое к 2022 году

ТАСС, 14 сентября. Власти Смоленской области дополнительно переведут 43 соцуслуги в электронный формат до конца 2021 года, увеличив их число почти до 100. Это позволит жителям дистанционно оформлять в том числе документы на региональный материнский капитал и единовременное пособие при рождении ребенка, сообщила пресс-служба администрации Смоленской области.

"На сегодняшний день на портале госуслуг для жителей Смоленской области в электронном виде доступна 51 массовая социально значимая услуга. <…> До конца года в электронный формат будут переведены еще 43 услуги", - говорится в сообщении.

Так, в число доступных онлайн-услуг войдут предоставление регионального материнского капитала и назначение единовременного пособия при рождении ребенка. Жители региона смогут предварительно согласовать предоставление земельного участка, например, под строительство, предпринимателям станет доступно дистанционное согласование дизайн-проекта размещения рекламных вывесок.

По данным пресс-службы, Смоленская область занимает третье место среди всех субъектов РФ по количеству услуг, предоставляемых в электронном виде. "Это очень высокий результат. <…> Темпы сбавлять не будем, чтобы как можно больше жителей региона могли пользоваться государственными и муниципальными услугами в электронном виде", - приводит пресс-служба слова губернатора Алексей Островского.

Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид происходит в рамках национального проекта "Цифровая экономика РФ". Он включает в себя семь федеральных проектов: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Искусственный интеллект". Общий объем финансирования нацпроекта - свыше 1,5 трлн руб.