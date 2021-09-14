Первый школьный технопарк "Кванториум" открылся в Кировской области

КИРОВ, 14 сентября. /ТАСС/. Первый в Кировской области школьный технопарк "Кванториум" открылся на базе Кировского лицея естественных наук. До 2024 года в регионе будет создано еще пять школьных "Кванториумов", сообщает во вторник пресс-служба правительства Кировской области.

"Школьные "Кванториумы" - это совершенно новый формат работы с учениками, где дети получают возможность практического обучения по естественно-научным и техническим направлениям с использованием высокотехнологичного современного оборудования, к которому каждый ребенок имеет доступ в рамках учебной деятельности", - приводит пресс-служба слова губернатора Кировской области Игоря Васильева.

Деятельность детского технопарка на базе общеобразовательной организаций ориентирована на преподавание учебных предметов "Робототехника", "Химия", "Физика", "Лаборатория экологии", на развитие факультативных и элективных курсов, осуществление дополнительного образования детей естественно-научной и технической направленностей. Для первого школьного "Кванториума" было закуплено новое оборудование для лабораторий, а также интерактивное оборудование, в пяти кабинетах учебного заведения провели ремонт и обновили мебель.

"Лицеисты во время уроков по отдельным предметам используют возможности лабораторий для изучения школьной программы, а после обеда в этих помещениях организованы дополнительные занятия для тех ребят, кто готов изучать науку на более глубоком уровне", - добавили в пресс-службе.

Создание технопарков в российских регионах проходит в рамках нацпроекта "Образование", который охватит период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.