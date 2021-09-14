Новый детский сад на 270 мест открыли в Советском районе Брянска

БРЯНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Новый детский сад, рассчитанный на 270 детей, открыли на территории старого аэропорта в Советском районе города. Его строительство проходило в рамках нацпроекта "Демография", сообщает во вторник пресс-служба правительства Брянской области.

"Новый детский сад рассчитан на 270 мест, из которых 120 предназначены для детей до трех лет. Здесь оборудован интерактивный логопедический кабинет с возможностью совмещения нескольких образовательных направлений, проводится работа по покупке оборудования изостудии, оборудования кабинета психологической разгрузки, зимнего сада, кабинета для проведения научно-исследовательской деятельности", - пояснили в пресс-службе.

В новом детском саду есть спортивный зал, бассейн, музыкальный зал. Во дворе для каждой группы выделен собственный участок с верандой, игровой площадкой. Кроме того, здесь оборудована метеоплощадка, чтобы дети наблюдали за явлениями природы.

"Микрорайон старого аэропорта сегодня очень быстро развивается, достраивается. Мы здесь сдали в эксплуатацию школу на 1 225 мест, сегодня сдаем уже третий детский сад на 270 мест, всего здесь построено детских садов на 810 мест. Конечно, в этом микрорайоне нам необходимо еще будет строить и детские сады, и школы", - цитирует пресс-служба слова губернатора Брянской области Александра Богомаза.

Национальный проект "Демография" направлен на достижение национальной цели "сохранение населения, здоровье и благополучие людей". Национальный проект направлен на всестороннюю поддержку семей на каждом этапе: рождение и воспитание детей, помощь в трудоустройстве, активное долголетие для граждан старшего поколения, а также создает условия для ведения здорового образа жизни и регулярных занятий спортом.