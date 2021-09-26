В Туле на базе экзотариума рептилий запустили "Виртуальный зоопарк"

ТАСС, 26 сентября. Проект "Вирутальный зоопарк" запустили в Туле в день рождения областного экзотариума, который является единственным в России зоопарком рептилий и амфибий. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства Тульской области.

"В день рождения зооэкзотариума был дан старт новому проекту "Виртуальный зоопарк". Он реализован в рамках региональной программы цифровизации", - говорится в сообщении.

Новая программа позволит посетителям получить доступ к просветительским и развлекательным проектам, размещенным на онлайн-площадках, а также к виртуальным экскурсиям, в частности для людей с ограниченными возможностями. Зоологи, научные работники, педагоги и работники по уходу за животными будут рассказывать о животных экзотариума, природе тульского края и о научных экспедициях.

"Наш экзотариум в рамках ковид-ограничений одним из первых запустил интересные онлайн программы для детей и взрослых. Учреждение активно развивается в новых цифровых реалиях. И это привлекает к нему все больше и больше посетителей самых разных возрастов и вкусов", - приводятся слова министра культуры региона Татьяны Рыбкиной.

Ранее сообщалось, что для развития программы экзотариум в рамках регионального проекта "Цифровая культура", входящего в нацпроект "Культура", закупил оборудование - видеокамеры, штативы, освещение. Ожидается, что самыми рейтинговыми проектами станут третий сезон "Ночного зоопарка", научно-популярные клипы в формате "Узнать за 60 секунд" и реалити-шоу "Биологи против фильмов ужасов".

Тульский областной экзотариум открылся в сентября 1987 года, сейчас в нем собрана одна из крупнейших в РФ коллекций рептилий и амфибий - более 2 тыс. особей 241 вида, порядка 50 видов и подвидов впервые в мире были размножены в неволе в Туле. До 2018 года экзотариум располагался в приспособленном помещении, в декабре на территории Центрального парка им. П. Белоусова открылось новое здание, экспозиционные площади увеличились почти в шесть раз - до 970 кв. м. Учреждение является членом Союза зоопарков и аквариумов России и Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов.

О нацпроекте

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей).