Власти Анадыря выделили 2 млн рублей на ремонт двух крупных памятников по нацпроекту

ТАСС, 27 сентября. Реконструкция двух самых крупных памятников - "Чукотка - фронту" и Святителю Николаю - началась в городе Анадырь на Чукотке по нацпроекту "Жилье и городская среда". Власти муниципалитета направят на благоустройство памятной стелы и постамента около 2 млн рублей, сообщила ТАСС начальник управления промышленности и сельскохозяйственной политики городского округа Анадырь Алена Шеметова.

"Памятники, располагающиеся рядом с Домом народного творчества, играют важную роль в жизни горожан. У стелы "Чукотка - фронту" ежегодно отмечаются памятные даты, позволяющие жителям Анадыря отдать дань уважения и благодарности погибшим на войне солдатам, а шестиметровая статуя Святителя Николая стоит на набережной и издалека встречает приезжающих в окружную столицу гостей. С течением времени облицовочные плиты этих двух городских объектов потрескались и пришли в ненадлежащий вид. Подрядчик проведет полную реконструкцию всей облицовки мемориала "Чукотка - фронту" и заменит разрушенные плиты у памятника Николаю Чудотворцу. На эти цели из городского бюджета выделено около 2 млн рублей", - сказала Шеметова.

Она добавила, что из-за сложной логистики срок сдачи отремонтированных объектов пришлось сдвинуть с конца сентября на более поздний срок.

Мемориал "Чукотка - фронту" в Анадыре представляет собой стелу из гранита. На одной стороне памятника высечены имена уроженцев Чукотки, погибших в годы Великой Отечественной войны. Там же расположено четыре барельефа, каждый из которых увековечивает вклад жителей Чукотки в дело Победы.

Памятник Николаю Чудотворцу на Чукотке - самый большой в мире памятник этому святителю. Его высота составляет более 25 м, из них на поверхности находится 10 м, а большая часть железобетонного монолитного постамента уходит в вечную мерзлоту.