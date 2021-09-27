В День государственности Якутии в более чем 100 школах открыли "Точки роста"

ЯКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Открытие 111 центров образования "Точка роста", созданных в школах Якутии по нацпроекту "Образование", проходит в понедельник, в День государственности республики. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минобрнауки.

"27 сентября, в День государственности Республики Саха (Якутия), министерство образования и науки региона объявило единый день открытий центров "Точка роста". Так, в понедельник открываются 111 центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точки роста", - сказали в министерстве.

В пресс-службе уточнили, что в 2022 и 2023 годах "Точки роста" появятся в 110 школах, в 2024 году - в 64.

"Открытие "Точек роста" в сельских школах позволит нам сделать еще один шаг к тому, чтобы выровнять уровень образования в городе и на селе. Подобные центры станут нашей опорой в поступательном движении к повышению качества образования. К 2024 году "Точки роста" появятся во всех сельских школах", - цитирует пресс-служба министра образования и науки Якутии Михаила Сивцева.

Открытие центров образования проходит в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". Центры образования "Точка роста" - специальные образовательные центры, создаваемые на базе школ в селах и малых городах. Их работа направлена на подготовку детей по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному профилям.

Провозглашение декларации о государственном суверенитете республики состоялось 27 сентября 1990 года. С этого момента данная дата считается Днем государственности Республики Саха (Якутия). В рамках празднования по региону проходят конкурсы, викторины, выставки, флешмобы. В музеях республики запланированы дни открытых дверей и экскурсии, в школах республики пройдут уроки гражданственности. Открытие III Северного форума по устойчивому развитию приурочено ко Дню государственности республики, основными темами обсуждений станут проблемы адаптации региональных экономик к изменению климата и таянию вечной мерзлоты.