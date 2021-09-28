На Чукотке 60 семей переедут из аварийных домов в новые до конца года

ТАСС, 28 сентября. На Чукотке до конца года в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в регионе 60 новых квартир получат жильцы аварийных домов. Об этом во вторник сообщает пресс-служба окружного правительства.

"На завершающем этапе находится строительство жилых помещений в селах Усть-Белая Анадырского района и Лаврентия Чукотского района. В Усть-Белой - один дом общей площадью почти 1 500 кв. м., в Лаврентия - четыре дома общей площадью около 1 200 кв. м. В построенных домах у застройщиков выкупят 54 квартиры для расселения граждан из жилья, признанного аварийным. Также администрация сельского поселения Лаврентия заключила контракт на выкуп шести жилых помещений со сроком исполнения до конца этого года", - говорится в сообщении.

Всего до конца года в регионе планируется расселить жителей 11 аварийных многоквартирных домов. Общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятий по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда в 2021 году на Чукотке, составляет более 680 млн рублей. Всего округу необходимо около 2,5 млрд для того, чтобы расселить 21 тыс. кв. м аварийного жилья до 2024 года.

В Дальневосточном федеральном округе из-за удаленности региона и сложностей при доставке стройматериалов, однако, в 2021 году более чем в два раза увеличили финансирование строительства жилья в регионе, в том числе и за счет федерального бюджета.