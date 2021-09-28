Более 7 тыс. школьников посетят Санкт-Петербург в 2021 году за счет нацпроекта "Культура"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Более 7,5 тыс. школьников из 80 регионов России в 2021 году посетят Санкт-Петербург за счет реализации культурно-просветительских программ национального проекта "Культура". Об этом во вторник сообщили в Российском союзе туриндустрии на Северо-Западе.

"В 2021 году в рамках национального проекта "Культура" в Санкт-Петербурге предполагается реализовать три культурно-просветительские программы для детей и подростков в возрасте 10-17 лет. В общей сложности город на Неве посетят 7 567 учеников, представляющих более 80 регионов РФ", - говорится в сообщении РСТ - Северо-Запад.

Отмечается, что при формировании групп особое внимание уделяется победителям олимпиад и конкурсов, учащимся школ искусств, общеобразовательных учреждений и кадетских корпусов. В этом году для них организованы три культурно-исторических маршрута по городе: однодневный маршрут "Моя Россия - град Петров" с посещением Военно-морского музея, двухдневный тур по Петербургу Достоевского, а также четырехдневное путешествие по местам, связанным с князем Александром Невским. Путешествия состоятся в сентябре-октябре текущего года, все расходы по пребыванию детей в Санкт-Петербурге берет на себя Министерство культуры РФ.

Как рассказали в северо-западном отделении союза, на прошлой неделе первые группы из Пермского края и Республики Алтай посетили город в рамках маршрута "Александр Невский - святой покровитель града Петра".

Оператором культурно-просветительских программ для школьников является общественно-государственная организация "Российский фонд культуры". По возвращении дети примут участие в конкурсах эссе, стихотворений и видеороликов, в которых они расскажут о впечатлениях от поездки. Итоги будут подведены 15 декабря, победителей пригласят в Москву на торжественную церемонию вручения призов в Российском фонде культуры.

Национальный проект "Культура" реализуется министерством культуры в соответствии с указом президента России от 7 мая 2017 года "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". Одной из задач проекта является организация культурно-просветительских программ для школьников. Для этого организуются туристические маршруты разной продолжительности, которые позволят участникам по-новому взглянуть на изучение российской культуры, истории, литературы и познакомят с традициями народов страны.