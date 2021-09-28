Более 100 человек пройдут обучение в "Школе волонтеров наследия" в Петербурге в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Обучение в "Школе волонтеров наследия" в Санкт-Петербурге в этом году пройдут 125 добровольцев. В рамках мероприятия реализуют две программы: основная, носящая просветительский характер, и углубленная - для тех, кто ранее уже получил базовые знания и хотел бы повысить квалификацию. Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил член президиума центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), руководитель всероссийского проекта "Школы волонтеров наследия" Олег Пычин.

"В этом году у нас 20 субъектов РФ и 2 тыс. человек [участвуют], Санкт-Петербург также в этом году включен в эту программу. В этом году реализуется в Санкт-Петербурге и основная десятичасовая программа обучения, и углубленная - 25 академических часов, - рассказал Пычин. - Если в [2020] году в Санкт-Петербурге обучались только 40 человек по специальной программе, то в этом году в городе обучаются 100 человек по основной программе и 25 - по углубленной".

Он напомнил, что "Школа волонтеров наследия" в рамках национального проекта "Культура" стартовала в 2019 году, тогда обучение в ней прошли 1,6 тыс. человек в пяти регионах. В 2020 году в ней были задействованы 10 субъектов РФ и 2 тыс. человек. При этом Петербург каждый год входил в число участников всероссийского проекта. Старт обучения петербургских добровольцев запланирован на 30 сентября. Занятия будут проходить на базе реставрационного колледжа "Кировский".

Набор на курсы проводился в течение августа-сентября через сайт dobro.ru. "Желающих было довольно большое количество, мы даже некий отбор провели на основе анкетирования, мотивационных писем", - рассказал на пресс-конференции заместитель председателя петербургского городского отделения ВООПИиК, руководитель культурно-просветительского проекта "Открытый город" Антон Иванов. Он пояснил, что базовый курс предполагает знакомство с самим понятием "объекты культурного наследия", с системой их охраны, с законодательством в этой сфере, а также с основами работы с деревом, металлом и камнем как основными материалами, применяемыми в реставрации. Углубленный курс предполагает не только теоретические, но и практические занятия в реставрационных мастерских.

"Отличительной особенностью петербургских "Школ волонтеров" всех сезонов, и этого в том числе, является дополнительная программа, которую мы даем слушателям - это программа по мониторингу объектов культурного наследия. Для ВООПИиК и КГИОП чрезвычайно важно, чтобы расширялось количество людей, которые в реальном формате времени готовы отслеживать текущее состояние объектов культурного наследия, но делать это на более-менее профессиональном уровне", - отметил Иванов, добавив, что "Школа волонтеров" в Петербурге готовит таких "общественных контролеров".

Он рассказал, что, например, в текущем году те, кто ранее обучились по этой программе, занимаются мониторингом объектов деревянного зодчества. "Около 200 объектов наши коллеги-волонтеры объезжают, составляя акты технического состояния, делая фотофиксацию. Таким образом и КГИОП, и ВООПИиК получают актуальную информацию о текущем состоянии объектов", - пояснил Иванов. По его словам, проект "Школа волонтеров наследия" также способствует популяризации профессии реставратора.

О проекте

В 2021 году занятия "Школы волонтеров наследия" помимо Петербурга проводятся в Москве, в Архангельской, Владимирской, Волгоградской, Иркутской, Калининградской и ряде других областей России. Кроме того, добровольцев в рамках проекта обучают в Крыму, Северной Осетии, Башкирии и Якутии.