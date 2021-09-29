Власти Югры заявили, что готовых земельных участков для будущих полигонов ТКО сейчас нет

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО), которые планируется возвести в Ханты-Мансийском автономном округе, в настоящее время не обеспечены земельными участками. Об этом сообщил в среду директор департамента экономического развития - заместитель губернатора Югры Роман Генкель во время конгресса "Российская неделя ГЧП".

В Югре в ближайшие годы планируется построить пять современных комплексных межмуниципальных полигонов по переработке и утилизации ТКО общей мощностью 590 тыс. тонн в год. Они появятся в Сургутском, Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Октябрьском районах и должны позволить региону снизить объем отходов, направляемых на захоронение.

"Мы все пять из пяти межмуниципальных полигонов ТКО подписали (заключили концессионные соглашения - прим. ТАСС). Ни одного готового земельного участка. У нас еще болотистая местность, и просто проблема - найти участок 50-60 га, где можно было бы такие проекты реализовывать", - сказал Генкель.

По его словам, регион сталкивается с проблемой земельных участков и по другим проектам, которые предстоит реализовать. "Везде у нас проекты, которые требуют либо исследования земельного участка, либо перевода земель из лесного фонда, и каждый раз выявляются какие-то нюансы, например, что в документации не отмечены какие-то сети, ограничения, зоны подтопления, земельный участок находится рядом с аэродромом", - пояснил он.

Переход на новую систему обращения с ТКО и мероприятия по рекультивации несанкционированных свалок ведутся в регионе по нацпроекту "Экология", на исполнение которого в РФ планируется направить более 4 трлн рублей. В ХМАО новая система начала работать с 1 января 2019 года.

Организаторами конгресса "Российская неделя ГЧП" выступают Национальный центр ГЧП и ВЭБ.РФ. Генеральный партнер - Сбер. Программа мероприятия построена вокруг актуальных вопросов привлечения инвестиций в инфраструктуру, значительная часть повестки посвящена городскому развитию и реализации проектов ГЧП в социальной сфере. Кроме того, на "Российской неделе ГЧП" состоится вручение национальной премии в сфере инфраструктуры "Росинфра".