Инвестиции в создание системы обращения с отходами в Югре составят 13 млрд рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) оценили инвестиции в создание системы обращения с отходами в регионе в 13 млрд рублей. На эти средства в ближайшие годы планируется создать полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО), локальные полигоны, ряд площадок временного накопления и объекты компостирования, сообщил в среду заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев во время конгресса "Российская неделя ГЧП".

В Югре в ближайшие годы планируется построить пять современных комплексных межмуниципальных полигонов по переработке и утилизации ТКО общей мощностью 590 тыс. тонн в год. Они появятся в Сургутском, Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Октябрьском районах и должны позволить региону снизить объем отходов, направляемых на захоронение.

"Инвестиционная емкость всей системы обращения с отходами в Югре составит 13 млрд рублей. <…> При этом общая стоимость концессионных соглашений по полигонам ТКО у нас составляет 10 млрд рублей", - сказал Забозлаев в ходе презентационной сессии "Новые механизмы поддержки от ППК РЭО: на что могут рассчитывать региональные концессии в сфере ТКО".

По его словам, также в регионе суммарно примерно за 3 млрд рублей планируется возвести три локальных полигона и 35 площадок временного накопления для тех территорий, которые не имеют круглогодичного сообщения, а также 11 объектов компостирования суммарно за 1,48 млрд рублей.

Переход на новую систему обращения с ТКО и мероприятия по рекультивации несанкционированных свалок ведутся в регионе по нацпроекту "Экология". В ХМАО новая система начала работать с 1 января 2019 года.

Организаторами конгресса "Российская неделя ГЧП" выступают Национальный центр ГЧП и ВЭБ.РФ. Генеральный партнер - Сбер. Программа мероприятия построена вокруг актуальных вопросов привлечения инвестиций в инфраструктуру, значительная часть повестки посвящена городскому развитию и реализации проектов ГЧП в социальной сфере. Кроме того, на "Российской неделе ГЧП" состоится вручение национальной премии в сфере инфраструктуры "Росинфра".