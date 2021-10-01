Более 4 млн рублей удалось сэкономить при реализации проекта "Сохранение лесов" в КБР

НАЛЬЧИК, 1 октября. /ТАСС/. Более 4 млн рублей удалось сэкономить в Кабардино-Балкарской Республике в 2021 году при реализации проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минприроды региона.

"В рамках данного проекта в 2021 году приобретено пять единиц лесопожарной техники и 58 единиц противопожарного оборудования. Также приобретена одна единица лесохозяйственной техники и одна единица лесохозяйственного оборудования. По итогам проведенных аукционов образовалась экономия по приобретенной противопожарной технике и оборудованию в размере 4,4 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Как рассказали в министерстве, оснащенность республики противопожарной техникой и оборудованием по состоянию на 1 сентября 2021 года составила 97%. "В настоящее время по рекомендации проектного офиса "Сохранение лесов" для обеспечения 100% оснащения требовалось приобрести еще одну единицу противопожарной техники", - уточнили в Минприроды, отметив, что в настоящее время уже начаты закупочные процедуры.

Как отмечается, Минприроды КБР в 2021 в лучшие агротехнические сроки провела посадку лесных культур на площади 102 га, в том числе искусственное лесовосстановление - на площади 47 га и комбинированное лесовосстановление - на площади 55 га. Таким образом весь запланированный объем по лесовосстановлению выполнен на 100%. В республике продолжаются работы по агротехническому уходу за лесными культурами, рубки ухода за молодняками и уход за постоянными лесосеменными участками.

Всего в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" в 2021 году на реализацию предусмотренных мероприятий выделено 31,12 млн рублей за счет средств субвенций из федерального бюджета, в том числе на увеличение площади лесовосстановления 8,1 млн рублей. Главная цель проекта "Сохранение лесов" - обеспечение стопроцентного восстановления лесов на выбывающих площадях.