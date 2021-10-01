Все социально значимые объекты Ямала получили в этом году доступ к интернету

ТАСС, 1 октября. Специалисты завершили трехлетнюю работу по подключению к интернету всех медицинских, образовательных учреждений и органов власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в пятницу.

"Департаменту информационных технологий и связи округа совместно с АО "ЭР-Телеком Холдинг" за три года реализации проекта удалось подключить 137 социально значимых объектов. В этом году завершены запланированные работы, и теперь все медицинские, образовательные учреждения и органы власти Ямала имеют доступ к интернету", - цитирует пресс-служба и. о. директора департамента Константина Оболтина.

В этом году доступ к интернету получили 57 социально значимых объектов. В их числе участковые пункты полиции, школы, пожарные части, здания администрации, а также фельдшерско-акушерские пункты, дома культуры и другие учреждения в отдаленных районах округа.

Работы по подключению к интернету объектов на Ямале ведутся по проекту "Информационная инфраструктура" национального проекта "Цифровая экономика".