Эксперт: станции "Снежинка" следует включить в проект "Экспорт образования"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Международные арктические станции "Снежинка" в Ямало-Ненецком автономном округе и Мурманской области следует включить в проект "Экспорт образования" нацпроекта "Образование", что позволит развивать научный туризм и поможет ученым из разных стран обмениваться опытом. Такие мнение высказал ТАСС замгендиректора по работе с экспертами Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Александр Воротников.

"На мой взгляд, необходимо включить международные арктические станции "Снежинка" в реализацию федерального проекта "Экспорт образовательных услуг", - сказал он.

Эксперт пояснил, что на станциях смогут проходить обучение и практику по арктическим компетенциям студенты как российских, так и зарубежных вузов. Кроме того, станции позволят принять участие в научной деятельности ученым из разных стран, в том числе входящих в состав Арктического совета и являющихся наблюдателями. По мнению Воротникова, станции повлияют на развитие научного туризма.

"В этом заинтересованы представители Китая и Кореи. Эти страны также готовы предоставить оборудование для научных исследований", - добавил он.

О станциях и нацпроекте

Госкомиссия по вопросам развития Арктики приняла решение о необходимости построить две международные арктические станции "Снежинка" - в ЯНАО и Мурманской области. Строительство круглогодичной и полностью автономной международной арктической станции "Снежинка" в Ямало-Ненецком автономном округе начнется в 2021 году, в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на строительство станции. Соглашение о реализации стратегического проекта подписали в июле 2021 года губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого".