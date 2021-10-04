В Дагестане выплаты на первенца получают около 45 тыс. родителей

МАХАЧКАЛА, 4 октября./ТАСС/. Около 45 тыс. молодых родителей получают ежемесячные выплаты на первенца в Дагестане по нацпроекту "Демография". Об этом в понедельник сообщает сайт министерства труда и социального развития региона.

"Министерство труда и социального развития Республики Дагестан продолжает осуществлять социальную поддержку семей, где родился или усыновлен первенец, в рамках программы "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография". В настоящее время около 45 тыс. молодых родителей получают ежемесячные выплаты на первенца в Дагестане", - говорится в сообщении ведомства.

"Объем финансирования из федерального бюджета на осуществление данного пособия на 2021 год составляет - 3 838,9 млн рублей. Так, в настоящее время минтруд республики через учреждения соцзащиты населения в муниципальных образованиях республики, осуществляет выплаты в сумме 3 557,92 млн рублей", - отмечается на сайте регионального министерства.

Как рассказали в Минтруде Дагестана, выплата данного пособия рассчитана до 2024 года. Гражданин имеет право подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.