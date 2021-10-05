Радиологический корпус в Хакасии начнет работу в 2022 году

ТАСС, 5 октября. Радиологический корпус в Абакане, стоимость строительства которого составляет более 1 млрд рублей, начнет свою работу в 2022 году. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил глава республики Валентин Коновалов.

Ранее сообщалось, что в Хакасии онкобольным оказывается хирургическая помощь и лечение химиопрепаратами, при этом для лечения радиотерапией пациенты вынуждены уезжать в другие регионы.

"Площадь будущего здания - 4 300 кв. м., общая стоимость строительства - более 1 млрд рублей. Срок завершения строительных работ - конец 2021 года. Предполагается, что в начале 2022 года учреждение примет первых пациентов. Радиологический корпус позволит пациентам с онкологическими заболеваниями проходить полноценное лечение на территории Хакасии", - сообщил Коновалов.

Сейчас уже выполнены технологические присоединения к сетям теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения, завершаются строительно-монтажные работы, благоустройство территории. В октябре в здании начнется установка оборудования для проведения диагностики и лечения онкологических заболеваний. Реализация проекта ведется в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Главная цель национального проекта "Здравоохранение" - сокращение смертности и увеличение продолжительности жизни россиян до 78 лет и более. Для достижения этих целей разработано восемь федеральных проектов в рамках нацпроекта "Здравоохранение", и еще два федеральных проекта, исполнителями которых является Минздрав России, включены в национальный проект "Демография". Основной ресурс для снижения смертности находится в сокращении смертности россиян в трудоспособном возрасте. Снижение этого показателя до 350 случаев на 100 тыс. населения запланировано в нацпроекте "Здравоохранение".