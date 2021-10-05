Волгоградский цирк реконструируют за 1,1 млрд рублей

ВОЛГОГРАД, 5 октября. /ТАСС/. Тендер на выполнение работ по проектированию, реконструкции и вводу в эксплуатацию Волгоградского государственного цирка объявили в Волгограде. На эти цели из федерального бюджета выделили более 1,1 млрд рублей, сообщили во вторник на сайте Ростендера.

"Объявлен тендер на выполнение работ по проектированию, реконструкции и вводу в эксплуатацию объекта [Волгоградского государственного цирка]. Заявки на участие принимают до 12 октября. На реконструкцию из федерального бюджета выделили 1,1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Работы запланированы в рамках национального проекта "Культура" и федеральной адресной инвестиционной программы. Цирк капитально отремонтируют в течение трех лет. Проект предусматривает внутреннюю отделку помещений, обновление зрительного зала. Для безопасности зрителей между манежем и первым рядом увеличат расстояние. На втором этаже цирка запланированы бар и кафе на 50 посадочных мест. Также территорию цирка благоустроят - проведут озеленение, обустроят пешеходные дорожки и ограждения.

Волгоградский государственный цирк открылся в 1967 году. Зрительный зал рассчитан на 1 840 мест.