Более 600 школьников из Якутии обучат языкам программирования в этом учебном году

ЯКУТСК, 6 октября. /ТАСС/. Свыше 600 якутских школьников обучат основам программирования в этом учебном году благодаря реализации пилотного проекта в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Об этом сообщил ТАСС первый заместитель министра образования и науки региона Михаил Присяжный.

Во вторник Минцифры России и Университет 2035 сообщили о запуске пилотного проекта по обучению школьников языкам программирования на бесплатных курсах. В 2021 году обучение будет доступно ученикам из Белгородской, Новгородской, Пензенской областей, Республики Татарстан и Республики Саха (Якутия).

"Якутия - единственный регион за Уралом, который попал в эту программу. В республике много детей и родителей проявляют интерес к IT-образованию, имеется развитый IT-сектор. Обучение языкам программирования в течение учебного года пройдут более 600 школьников, они получат цифровые компетенции, которые будут полезны им для дальнейшей профориентации", - сообщил Присяжный.

Он уточнил, что обучение входит в список мероприятий федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика". Партнерами проекта в Якутии являются ресурсный центр "Юные якутяне", Международная арктическая школа, дворец детского творчества Якутска, Малая академия наук.

Курсы станут дополнением к базовой школьной программе по математике и информатике. Обучение ориентировано на школьников старше 14 лет, которые смогут дистанционно изучать языки программирования: JavaScript, HTML/CSS, SQL, Python, Java, Bash/Shell/PowerShell, C#, PHP, C++, TypeScript и другие. Минимальная продолжительность курсов составит 144 академических часа.