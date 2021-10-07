На ремонт связывающей три региона волгоградской трассы направят почти 500 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 7 октября. /ТАСС/. Автодорогу, соединяющую Саратовскую, Волгоградскую и Ростовскую области, к 2024 году модернизируют на волгоградском участке по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На эти цели направят почти 500 млн рублей, сообщили в четверг в администрации региона.

«В 2022–2023 годах в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" модернизируют 26 км трассы "Самойловка (Саратовская область) — Елань — Преображенская — Новоаннинский — Алексеевская — Кругловка — Шумилинская (Ростовская область)". В 2022 году стоимость ремонта составит 190 млн рублей, в 2023 — 300 млн рублей», — говорится в сообщении.

В администрации добавили, что общая протяженность автодороги в границах Волгоградской области составляет 244,5 км. С 2016 года начаты работы по реконструкции трассы, с 2020 года они реализуются в рамках нацпроекта БКД. В настоящее время работы проходят на участке трассы и дорогах, ведущих от магистрали в населенные пункты, на территории Еланского района.

«Елань серьезно продвинулась по дорожным вопросам. Восстановлены два моста, разрушенные во время паводковой ситуации. Мост через реку Елань, поврежденный большегрузом, который следовал с большим перевесом, мы полностью реконструируем до конца года. Ряд объектов, на которые нужно обратить внимание, — это подъезды к населенным пунктам. Они достаточно значимые и по финансовым вложениям, и по необходимости для жителей», — цитирует пресс-служба администрации региона губернатора Андрея Бочарова.