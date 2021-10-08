В Москве начался прием заявок на участие в нацпроекте "Производительность труда"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Прием заявок на участие в национальном проекте "Производительность труда" стартовал в Москве, в 2022 году бесплатную адресную поддержку в рамках нацпроекта смогут получить более 100 производителей. Об этом ТАСС сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

"На сайте производительность.рф начат прием заявок от московских предприятий на участие в проекте в 2022 году. Ежегодное количество участников ограничено: в следующем году безвозмездную квалифицированную помощь экспертов по устранению неэффективности производственного процесса смогут получить 109 предприятий, а в 2024 году проект охватит уже 563 предприятия столицы. При подаче заявки на сайте производительность.рф в качестве домашнего региона необходимо указать город Москву", - сказал Пуртов.

Как пояснили в пресс-службе департамента, московская компания, подающая заявку на участие в проекте, должна осуществлять деятельность в одной из приоритетных отраслей - обрабатывающем производстве, сельском хозяйстве, транспорте, строительстве, торговле. Годовая выручка потенциального участника должна составлять не менее 400 млн рублей, а доля иностранного участия - не выше 50%. Для московских участников национального проекта создадут индивидуальные решения по бережливому производству и помогут выявить, проанализировать и устранить все потери в производственном процессе.

По словам министра, работа с каждым участником проекта займет до шести месяцев. За это время эксперты соберут всю информацию о производственных процессах компании, выявят актуальные проблемы, проанализируют их причины и предложат решения для их устранения или минимизации. Благодаря этой работе предприятие сможет перейти от режима "интуитивного развития" к эффективной системе управления и сформировать новую культуру производства.

Москва в 2021 году присоединилась к национальному проекту "Производительность труда", в столице он будет реализован в статусе федерального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". Благодаря этим мероприятиям ежегодный рост производительности труда участников проекта будет не ниже 5% в год. Уполномоченным органом по реализации в Москве нацпроекта "Производительность труда" является департамент экономической политики и развития города Москвы.