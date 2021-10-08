Капремонт в трех ульяновских медучреждениях завершен по программе модернизации

УЛЬЯНОВСК, 8 октября. /ТАСС/. Ремонтные работы выполнены в 2021 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения в трех медицинских учреждениях Ульяновской области. Об этом сообщил ТАСС глава министерства здравоохранения региона Александр Гашков.

"В текущем году по программе модернизации первичного звена в регионе проводится капитальный ремонт в восьми медицинских учреждениях. В трех из них ремонт уже завершился. Это Тиинская участковая больница, фельдшерско-акушерский пункт села Абдреево Новомалыклинского района, детская поликлиника на проспекте Авиастроителей", - сказал собеседник агентства.

Гашков добавил, что в некоторых медицинских учреждениях по программе ремонт будет продолжен в 2022 году. В их числе детская поликлиника на проспекте Генерала Тюленева, поликлиника Радищевской районной больницы, поликлиника № 2 Центральной клинической медико-санитарной части, поликлиники № 4 и № 5.

"Для жителей сельских территорий в этом году планируется построить 15 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Так, в ближайшее время будет завершено строительство ФАПов в селе Екатериновка Сенгилеевского района и селе Байдулино Тереньгульского района", - пояснил он.

По словам Гашкова, также продолжается оснащение учреждений здравоохранения новым оборудованием. "В этом году в поликлиники будет закуплено 30 единиц медицинской техники. Это видеоколоноскопы, видеогастроскопы, бронхоскопы, аппараты УЗИ, маммографы, рентгеновские аппараты, флюорографы. В рамках программы запланировано приобретение в первичное звено 13 единиц автомобильного транспорта для доставки пациентов в больницы и выезда врачей на вызовы. Восемь из них уже переданы в медицинские организации Ульяновской области в начале этого года, в скором времени ожидаем поступления еще пяти", - уточнил он.

Национальный проект "Здравоохранение" предусматривает снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими осмотрами. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году. Министерство здравоохранения Ульяновской области по поручению президента России в рамках реализации нацпроекта разработало программу модернизации первичного звена здравоохранения на 2021-2025 годы. Проект программы был согласован проектным комитетом правительства Российской Федерации, ее реализация началась в январе 2021 года. Всего для исполнения программы предусмотрено порядка трех миллиардов рублей.