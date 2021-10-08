Григоренко сообщил, что мероприятия нацпроектов 2021 года исполнены примерно на 87%

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Мероприятия нацпроектов, запланированные на 2021 год, к настоящему времени исполнены примерно на 87%, полное их исполнение возможно досрочно. Об этом заявил в пятницу вице-премьер Дмитрий Григоренко на совещании по вопросу мониторинга реализации нацпроектов.

"На сегодняшний день у нас общий процент выполнения по всем 15 нацпроектам составляет порядка 87%. Это ни хороший, ни плохой показатель. До конца года еще три месяца, и идем мы очень хорошо. Наверняка все задачи, которые запланированы, так или иначе будут сделаны", - сказал он.

Григоренко выразил надежду, что взятый темп не только позволит выполнить все мероприятия на 100%, но и сделать это "немного раньше, чем запланировано по срокам".

Вице-премьер напомнил, что реализация нацпроектов является одной из задач, которую поставил глава государства Владимир Путин перед правительством. Система мониторинга реализации нацпроектов, организованная кабмином, позволяет увидеть, на каком этапе находится решение этих задач. "Наша основная задача - не только видеть и понимать, где мы находимся, что у нас получается, а что не получается, но наша основная задача состоит в том, чтобы через эту систему мониторинга докручивать нашу систему управления национальными проектами, чтобы все, что у нас запланировано внутри каждого нацпроекта, было реализовано", - сказал вице-премьер.

Григоренко отметил, что цифровизация в решении этих задач играет на руку правительству, помогая собрать в одной цифровой системе все необходимые данные. Он также указал, что система мониторинга позволяет, помимо фиксации проблем, возникающих при реализации нацпроектов, "еще и проецировать в будущее, не только реагировать на какие-то проблемы, но и управлять этими событиями, не давая наступить каким-то негативным сценариям в будущем".

Григоренко напомнил, что под каждый национальный проект был создан проектный офис. Он не исключил, что на следующем этапе модель работы этих офисов будет скорректирована.

Оценка показателей

В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что данные результаты по выполнению контрольных точек нацпроектов являются "очень хорошим показателем".

"Также и по кассе мы идем на 12 процентных пунктов впереди прошлого года. В целом система позволяет одновременно мониторить и бюджетные составляющие, и составляющие достижения конечных показателей, и все контрольные события", - добавил Решетников.