Проект "Робот Ксения" помог удаленно следить за здоровьем 3,7 тыс. пациентов в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Проект "Робот Ксения" с использованием телемедицинской платформы компании СберЗдоровье, реализующийся в рамках нацпроекта "Здровоохранение" в 2021 году в Ленобласти, позволил держать под дистанционным наблюдением 3,7 тыс. пациентов из 22 медицинских учреждений. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

"Сейчас в "пилоте" участвует 22 медицинских учреждения, под "наблюдением" робота находится почти 3 700 пациентов. Робот "собирает" показатели об общем самочувствии, температуре, наличии тяжести в груди, одышке. В случае выявления отклонений или по графику наблюдений пациентов консультируют врачи телемедицины. Средняя продолжительность телемедицинской консультации в рамках проекта 9-12 минут", - отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо, слова которого приводятся в сообщении.

Робот "Ксения" звонит пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ) и COVID-19, по определенному алгоритму проводит опрос и анализирует ответы. Собранные данные отображаются в дневнике здоровья, если выявляются какие-то отклонения, то информация незамедлительно передается врачу. Он может связаться с пациентом по телефону, в приложении или на специальном сайте для оказания помощи. Также в ряде поликлиник осуществляется дистанционное наблюдение людей с хроническими неинфекционными заболеваниями для проведения телемедицинских консультаций "врач-пациент", это позволяет снизить посещаемость медучреждений, тем самым уменьшив риск заболеваемости в общественных местах.

По словам Вентимилла Алонсо, проект в Ленобласти будет идти в пилотном режиме до конца 2021 года.