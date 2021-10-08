В Смоленске создали манипулятор, вдвое повышающий эффективность труда на производстве

ТАСС, 8 октября. Две смоленские компании в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработали и запатентовали манипулятор для перемещения грузов, который может применяться в производственных цехах и на складах. Испытания устройства показали, что с его помощью эффективность работы увеличивается в два раза, сообщила в пятницу пресс-служба администрации Смоленской области.

"Новое устройство универсально и используется для перемещения различных грузов по цеху, применяется на складах и участках сборки. На сегодняшний день аналогов изобретения в России нет, на заводах в Европе используются стационарные варианты, в связке с которыми должен работать либо человек, либо еще одна машина. Манипулятор потенциально интересен не только отечественным предприятиям, но и странам с высокоавтоматизированным производством", - говорится в сообщении на сайте обладминистрации.

Концепцию, сборку, дизайн и испытания реализовало научно-производственное предприятие "Грань", а всю электронную часть, включая пульт управления, выполнило научно-производственное объединение "Рубикон-Инновация". Обе компании работают в Смоленской области, создание манипулятора осуществлялось в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". "За время испытания манипулятора совместно с роботизированным фрезерным центром эффективность работы НПП "Грань" увеличилась в два раза. Манипулятор "Грамат" стал неотъемлемым компонентом внутренней логистики производственного процесса", - отметили в пресс-службе.

Изобретение уже запатентовано, работу манипулятора совместно с роботизированным фрезерным центром впервые покажут промышленному сообществу в октябре 2021 года на четвертом Ульяновском технологическом симпозиуме, добавили в пресс-службе.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется с 2019 года. Ситуация с пандемией потребовала пересмотра некоторых его составляющих. Обновленный осенью 2020 года нацпроект ориентирован на сопровождение бизнеса на всех этапах развития - от самозанятых до средних компаний. Новыми федеральными проектами в рамках нацпроекта стали "Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами".