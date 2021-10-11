В Еврейской автономии появился первый аппарат для проведения операций на сосудах

ТАСС, 11 октября. Аппарат для проведения операций на сосудах - ангиограф - начал работать в больнице Еврейской автономной области (ЕАО), ранее пациентов, которые нуждались в его использовании, транспортировали в медучреждения Хабаровского края. Об этом сообщается понедельник на сайте регионального правительства.

"В областной больнице введен в работу ангиограф. До этого в областной больнице было выполнено полное переоборудование и капитальный ремонт операционной под ангиограф. Областная больница прошла процедуру лицензирования на новый вид медицинской деятельности, который ранее в лечебном учреждении не оказывался", - говорится в сообщении.

Заведующая региональным сосудистым центром областной больницы Анжелика Дегтярева сообщила, что к операциям были подготовлены шесть пациентов с заболеваниями сердца, которым необходимо выполнить диагностическую коронарографию. "Части из них будет показано стентирование - восстановление кровотока в сосуде с помощью установки стента - специального металлического протеза. Среди этих пациентов - два с инфарктом. Одного должны были увезти сегодня в Хабаровск, но теперь нам не нужно отправлять пациента в другой регион, так как мы можем выполнить операцию самостоятельно", - цитирует пресс-служба Дегтяреву.

В областной больнице проводить операции будет опытный хирург Михаил Соколов, который переехал в ЕАО из Хабаровска. Для проведения первых операций в помощь прибыл его коллега, заведующий отделением рентгенхирургии в хабаровской железнодорожной больнице Евгений Шубин.

Ангиограф для регионального сосудистого центра приобрели в рамках единой дальневосточной субсидии. Средства из федерального бюджета направлены на социальное развитие центров экономического роста. Всего на переоснащение регионального сосудистого центра было потрачено 66,8 млн рублей по нацпроекту "Здравоохранение" и 85 млн рублей по линии Минвостокразвития России.

Повышение доступности медицинской помощи является одной из задач национального проекта "Здравоохранение", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Нацпроект предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год, оптимизацию работы медучреждений.