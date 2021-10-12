Около тысячи образовательных объектов создадут на Урале по нацпроекту в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Около тысячи новых образовательных объектов создадут в регионах Уральского федерального округа (УрФО) в 2021 по нацпроекту "Образование". В частности, в регионах появятся новые "Точки роста" и IT-кубы, сообщил директор Центра информационно-аналитического и проектного сопровождения национальных проектов - заместитель директора Академии Минпросвещения России Роман Ершов на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС во вторник.

"Уральский федеральный округ является активным участником реализации нацпроекта: в этом году около тысячи образовательных объектов будут созданы в рамках нацпроекта "Образования" на территории УрФО", - сказал Ершов, отметив, что объекты будут созданы в 2021 году.

В частности, в УрФО в 2021 году появятся 143 "Точки роста", открыто четыре IT-куба, добавил Ершов. Он также отметил, что Свердловская область является лидером по количественным показателям на территории Уральского федерального округа.

Заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Ирина Серкова добавила, что сейчас в регионе почти 550 тыс. школьников, из них 26 тыс. занимаются в технопарках "Кванториум".