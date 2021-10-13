Новокузнецк может досрочно выполнить план по сокращению вредных выбросов в атмосферу

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 13 октября. /ТАСС/. Новокузнецк, который считается одним из наиболее экологически неблагополучных российских городов и участвует в нацпроекте "Экология", может досрочно, к 2023 году, достигнуть цели по снижению вредных выбросов в атмосферу. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель проектного офиса федерального проекта "Чистый воздух" Максим Корольков на полях IV Сибирского экологического форума в Новокузнецке.

Основными загрязняющими воздух предприятиями в городе являются металлургические заводы и Кузнецкая ТЭЦ. Они модернизируют производства и внедряют новые технологии для сокращения выбросов. В общей сложности на эти цели промпредприятия направят почти 4,5 млрд рублей.

"Мы понимаем, что сроки, которые себе закладывали предприятия, - до конца 2024 года, будут существенно сокращены. Мы с предприятиями актуализировали эти планы, чтобы эффект от улучшений качества воздуха был достигнут не в конце федерального проекта (в 2024 году), а гораздо раньше - это 2022-2023 год. Мы считаем, что существенное снижение выбросов произойдет именно в этот период", - сказал Корольков.

Он отметил, что накануне федеральная делегация посетила новокузнецкие предприятия. "Кузнецкие ферросплавы" строят блок газоочисток сухого типа и модернизируют печи. Алюминиевый завод "Русал Новокузнецк" модернизирует электролизеры и строит "сухие" газоочистные установки, в результате выбросы предприятием диоксида серы уменьшатся почти вдвое, а фторидов - в 10 раз.

Металлургический завод "Евраз ЗСМК" уже реализовал три экологических проекта - установлены газопылеулавливающие системы на аглофабрике, отлажены теплотехнические режимы печей цеха обжига извести и модернизированы электрофильтры на ТЭЦ. К 2022 году завершится внедрение технологии конечного охлаждения коксового газа в закрытой теплообменной аппаратуре, который сократит выбросы в атмосферу на 85%, а к 2024 году компания построит на аглофабрике высокомощную установку серогазоочистки.

"Крупнейшие предприятия Новокузнецка прилагают большие усилия, выполняя федеральный проект "Чистый воздух". Мы снизим выбросы не менее чем на 20% (около 77 тыс. тонн). В 2020 году они уже сократились более чем на 10% по сравнению с 2017 годом", - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

О комплексном подходе к решению проблемы

По данным муниципальных властей, в Новокузнецке еще 20 лет назад уровень выбросов в атмосферу составлял ежегодно около 900 тыс. тонн. К моменту вступления в нацпроект выбросы удалось сократить втрое - примерно до 300 тыс. тонн в год, но их уровень все еще остается высоким. Большая часть попадающих в воздух Новокузнецка загрязняющих веществ приходится на промышленные предприятия. Но также негативно на экологию влияют выбросы от автомобильного транспорта и от частного сектора.

"Новокузнецк "свободно дышит" только летом, потому что зимой 26 тыс. частных домовладений сжигают уголь и свои бытовые отходы. Новокузнецк находится в котловине, это [усугубляет] негативное воздействие частного сектора. Мы сейчас прокладываем газовый трубопровод для частного сектора", - сказал в ходе форума мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Централизованное газоснабжение к 2024 году появится в шести районах Новокузнецка, работы по строительству сетей уже начались. На эти цели город получит из федерального бюджета 2,339 млрд рублей. Еще 946 млн рублей по нацпроекту "Экология" до конца 2022 года будет выделено на переключение потребителей старой угольной Куйбышевской котельной к Центральной ТЭЦ, работающей на газовом топливе. Для этого будет построено около 7 км новой теплотрассы, проект уже готов.

Значительно сократятся выбросы и от пассажирского транспорта. В результате проведенной в прошлом году транспортной реформы Новокузнецк полностью отказался от дизельных автобусов в пользу газомоторных. В планах - развитие экологичного электротранспорта. По нацпроекту город получит 3,3 млрд рублей на приобретение новых трамваев и троллейбусов, а также на модернизацию их действующей инфраструктуры, строительство новых трамвайных путей и троллейбусных сетей. К 2024 году парк муниципального трамвайно-троллейбусного предприятия пополнят 37 трамваев и 38 троллейбусов - это почти половина всех вагонов и 75% троллейбусного парка. Первые поставки электротранспорта ожидаются уже к ноябрю этого года. В результате маршрутная сеть электротранспорта будет расширена и возрастет пассажиропоток.

"Сейчас до 25 млн пассажиров в год [пользуются электротранспортом], в дальнейшем эта цифра приблизится к 30 млн из всех 90 млн пассажиров в год в Новокузнецке. По итогу мероприятий нашего [транспортного] проекта общее снижение выбросов [от транспорта] составит 1,5 тыс. тонн в год к 2024 году", - пояснил ТАСС руководитель проектного офиса по развитию общественного транспорта в Новокузнецке Денис Новохацкий.

Комплексно работать над снижением выбросов в атмосферу планируют и Кемерове. Город вошел в число 22 российских городов, которые претендуют на включение в федеральный проект "Чистый воздух". Ожидается, что уже в июне 2022 года правительство РФ утвердит перечень городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха, которые войдут в систему квотирования выбросов и присоединятся к нацпроекту, а значит смогут получить федеральную поддержку на реализацию своих экологических программ.