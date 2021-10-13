Мастерские для изучения востребованных профессий появились в колледже Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 13 октября. /ТАСС/. Индустриально-технологический колледж города Черкесска в Карачаево-Черкесии в рамках нацпроекта "Образование" открыл мастерские для изучения новых востребованных в регионе профессий. Об этом в Instagram написал в среду глава республики Рашид Темрезов.

"В индустриально-технологическом колледже Черкесска открылись четыре мастерские для подготовки специалистов строительной и дорожной отраслей. На реализацию этой замечательной идеи, о которой я рассказывал вам еще летом, колледж получил грант в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование", - написал Темрезов.

Он добавил, что студентам станет легче осваивать выбранную профессию с помощью специальных тренажеров, узлов для разборки-сборки, автогрейдера, экскаватора, автомобиля, которые создают максимальную реалистичность условий предстоящей работы.

"Рабочие профессии по-прежнему остаются важными и нужными. Без людей таких профессий невозможно представить развитие промышленности и инфраструктуры. Машинист экскаватора, машинист автогрейдера, механик по обслуживанию тяжелой техники, техник по ремонту легковых автомобилей - все это сложные, интересные и актуальные специальности", - обратил внимание руководитель региона и пожелал учащимся успехов и высоких результатов.

Как отметили в министерстве образования и науки региона, на базе мастерских будут проходить учебные занятия, чемпионаты профессионального мастерства, учебно-тренировочные сборы, демонстрационные экзамены, профориентационные мероприятия, реализовываться программы дополнительного образования.