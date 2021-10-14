Интернет провели в самое отдаленное село КЧР

ЧЕРКЕССК, 14 октября. /ТАСС/. Интернет провели в село Пхия Карачаево-Черкесии в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", сообщил в эфире местного телеканала глава Загеданского сельского поселения Елисей Иващенко.

Ранее единственной возможностью связаться с районным центром был звонок через местный таксофон, жители также обращались на погранзаставу для связи через спутники.

"Сейчас связь очень удобная - можно вызвать и МЧС, и скорую, и туристам удобно - можно связаться с родными, близкими, друзьями. Благодарим правительство КЧР и всех, кто занимался этим улучшением нашего качества жизни. Благодаря им цивилизация добирается даже в такие уголки нашего района как наш поселок", - сказал Иващенко.

По словам местного фельдшера Анастасии Волковой, подключение интернета позволит улучшить качество оказания медицинских услуг. "До этого у нас были карты, мы заводили на каждого пациента - от руки, письменно. А теперь будет легче, так как данные пациента, которые я введу, смогут увидеть и в других медицинских учреждениях", - отметила Волкова.

По информации Министерства цифрового развития КЧР, с 2019 года по 2021 год выход в интернет обеспечен для 304 социальных объектов республики. Большая часть этих объектов - учреждения образования и культуры. В школах и колледжах благодаря скоростному интернету ученики теперь могут разрабатывать приложения и проекты в сети, учиться по электронным учебникам, а учителя - повышать квалификацию онлайн.

К интернету также подключены поликлиники, больницы, здания ЗАГС, библиотеки, сельские администрации, подразделения МЧС и Росгвардии. Скорость интернет-соединения до 100 Мбит/с позволяет сотрудникам учреждений пользоваться современными онлайн-сервисами.