На Сахалине началась реализация нацпроекта "Производительность труда" в сфере торговли

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Первое торговое предприятие приступило к реализации национального проекта "Производительность труда" в Сахалинской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства островного региона.

"Коллектив торгового дома "Зодчий" (сеть магазинов для строительства, ремонта и обустройства дома - прим. ТАСС) познакомился с задачами [нацпроекта] на ближайшие полгода. Стартовое совещание с кураторами программы и представителями региональных органов власти прошло на территории компании", - рассказали в пресс-службе правительства области.

По данным областных властей, национальный проект "Производительность труда" реализуется в области более полутора лет. На сегодняшний день 28 сахалинских предприятий подали заявки и стали его участниками. Однако торговля в перечень сфер-участников программы вошла только в этом году, и "Зодчий" стал первым из этой отрасли. По нацпроекту с коллективами предприятия работают эксперты в области бережливых технологий. Сотрудники "Зодчего" будут оптимизировать процессы со специалистами регионального Центра компетенций в сфере производительности труда.

Первым коллектив организации оптимизирует процесс внутренней логистики. Задача - ускорить путь товара от пункта приема до выдачи его покупателю. Сотрудники предприятия применят новые техники - выявят проблемные места и устранят проблемы. Результаты в дальнейшем тиражируют на другие внутренние процессы.

Национальный проект "Производительность труда" утвержден майским указом президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране. Правительством России разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование, поддержку занятости и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов.