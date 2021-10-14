Еще 1,5 тыс. жителей Иркутской области обеспечили качественной питьевой водой

ИРКУТСК, 14 октября. /ТАСС/. Новые объекты водоснабжения ввели в строй в селе Бажир и деревне Романенкина Иркутской области. Благодаря этому доступ к более качественной питьевой воде получили около 1,5 тыс. человек, в том числе представители коренных малочисленных народов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства региона.

"На этой неделе в Бажире запущен новый водозабор, в Романенкина ввели в эксплуатацию локальный водопровод и насосную станцию. Благодаря этим мероприятиям доступ к более качественной питьевой воде получили около 1,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

На строительство нового водозабора в Бажире было направлено почти 30 млн рублей. Его возможности позволяют очищать и обеззараживать воду. В деревне Романенкина, где проживают представители малочисленной народности северо-запада России - вепсы, стоимость строительства водопровода и насосной станции составила 44,2 млн рублей.

До конца 2024 года в Иркутской области направят более 4 млрд рублей на строительство инфраструктуры для повышения качества питьевой воды в населенных пунктах. Задачи по повышению качества питьевой воды в регионах России поставлены национальным проектом "Экология", реализация которого началась в 2019 году. Он разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина.

По данным министерства жилищной политики и энергетики региона, Иркутская область является одним из самых обеспеченных пресной водой регионов России. Несмотря на это, существуют проблемы с качеством воды, которое зависит от наличия и состояния инфраструктуры, состава самой воды и других факторов.