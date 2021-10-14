МЭР: женщинам-лидерам можно прописать отдельный блок развития в "цифре"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Женщинам-лидерам, которые хотят попробовать себя в бизнесе, но при этом сохранить традиционный уклад семьи, можно создать отдельный блок по развитию в проекте "Кадры для цифровой экономики" (федеральный проект нацпроекта "Цифровая экономика РФ"). Такое мнение в четверг высказала ТАСС заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова в кулуарах Евразийского женского форума.

По ее словам, сегодня основными барьерами для более активного вовлечения женщин в цифровую среду по-прежнему являются устаревшие гендерные стереотипы о женской и мужской роли в обществе и отсутствие на национальном уровне программы по продвижению и женскому лидерству.

"Одним из подходящих проектов для женщин-лидеров, которые хотят себя попробовать в бизнесе или улучшить свои профессиональные компетенции, но при этом уделять время семье и близким, может быть отдельный блок развития в проекте "Кадры для цифровой экономики", - сказал замминистра ТАСС.

По ее мнению, среди трендовых сфер у женщин, выстреливших в пандемию, стали виртуальная психология, программирование и IT-технологии, дизайн, образование или фитнес. Ранее Илюшникова в Минэкономразвития курировала федеральный проект по кадрам для цифровой экономики.

В рамках пятой волны оценки Индекса WBI (Women Business Index) сегодня две трети компаний, возглавляемых женщинами, представлены в интернете (59%). Из них полноценные сайты 26%, а "сайты-визитки" - 33%.

О федеральном проекте

Федеральный проект "Кадры для цифровой экономики" - одно из шести направлений национальной программы "Цифровая экономика". Среди его задач - трансформация рынка труда, совершенствование системы образования и подготовки кадров, создание системы мотивации граждан к освоению компетенций цифровой экономики.

Так, согласно нацпроекту, к 2024 году предполагается, что 40% населения повысят уровень владения цифровыми навыками и компетенциями цифровой экономики.