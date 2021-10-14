Экологический челлендж между регионами России и приложение запустили по нацпроекту

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Организаторы всероссийской акции "Сохраним лес" запустили мини-приложение в социальной сети "ВКонтакте" с экочелленджем, где регионы России будут соревноваться за возможность проведения масштабного экофеста. Пользователи соцсети в приложении будут отвечать на вопросы об экологии, победителем станет регион, жители которого наберут наибольшее количество баллов, сообщили ТАСС в четверг в оргкомитете акции.

"Миниприложение с экочелленджем "ВКонтакте" запустили в рамках нацпроекта "Экология". Инициатива АНО "Национальные приоритеты" реализуется в поддержку всероссийской экологической акции "Сохраним лес", участники которой ежегодно высаживают десятки миллионов деревьев. Пользователям одноименного приложения предлагают ответить на творческие, шуточные и информативные вопросы в области экологии и охраны лесов. Регионом-победителем станет тот, жители которого суммарно наберут наибольшее количество баллов", - рассказали в оргкомитете.

Принять участие в челлендже могут все желающие, зарегистрированные в социальной сети. Пользователи смогут получить баллы и за участие в офлайн-мероприятиях акции "Сохраним лес". Зарегистрироваться на них можно в приложении, где представлена и интерактивная карта акции.

Итоги экочелленджа будут подведены в начале декабря. Пользователи в приложении указывают свой регион. Организаторы подсчитают, жители какого из регионов страны по итогам набрали наибольшее количество баллов. Призом станет проведение экофестиваля на территории региона, он будет организован АНО "Национальные приоритеты". В оргкомитете отметили, что главная идея запуска приложения - привлечь как можно больше людей в проект "Сохраним лес".

Всероссийская акция "Сохраним лес" проходит в рамках национального проекта "Экология" начиная с 2019 года. За два года ее участники высадили более 82 млн деревьев. В этом году планируется высадить 70 млн деревьев. Организаторами выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, а также АНО "Национальные приоритеты" и АНО "Сад памяти".