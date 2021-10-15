Участниками проекта "Билет в будущее" станут более пяти тысяч школьников Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 15 октября. /ТАСС/. Всероссийский проект "Билет в будущее" для учащихся 6-11 классов начался в Приморье, его участниками за два месяца станут более пяти тысяч человек. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"Приморье одним из первых регионов страны присоединилось к всероссийскому проекту "Билет в будущее". Более пяти тысяч школьников из разных городов и районов края в ближайшее время познакомятся ближе с самыми актуальными, интересными, необычными и востребованными профессиями. Работа проводится в рамках нацпроекта "Образование", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

Первыми интерактивную выставку "Лаборатория будущего" в мультимедийном парке "Россия - моя история" во Владивостоке, с которой началась программа проекта, увидели жители отдаленных районов края. Подростки прошли квест, направленный на профориентацию. "Согласно легенде квеста, профессор из института профессий Нов и его помощник, робот Иван, в 2035 году объявляют чрезвычайное положение из-за того, что сегодня, в 2021 году, так много детей не представляют, кем они хотят стать и какую профессию им выбрать. Поэтому участников квеста срочно сделали сотрудниками института, затем им предложили разбиться на команды и выполнить несколько заданий, во время которых можно узнать больше о различных профессиях", - разъяснили в пресс-службе.

Профориентационные площадки проекта "Билет в будущее" будут работать на базе ведущих колледжей и вузов края. Участники смогут попробовать себя в разных профессиях, на выбор им предложат 65 современных и востребованных специальностей.

Проект "Билет в будущее" является частью нацпроекта "Образование". Планируется, что в результате реализации нацпроекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.