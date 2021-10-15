Власти Приморья в 2022 году выделят гранты на креативные проекты и издание книг

ВЛАДИВОСТОК, 15 октября. /ТАСС/. Власти Приморья в 2022 году планируют предоставить гранты некоммерческим организациям на реализацию креативных проектов. Председатель регионального правительства Вера Щербина во время слушаний по проекту регионального бюджета на 2022 год сообщила, что на это предусмотрено 10 млн рублей.

"В 2022 году в Приморском крае стартует ряд новых проектов, это поддержка некоммерческих организаций (НКО), готовых к реализации новых креативных проектов, поддержка лучших фестивалей, на конкурсной основе, премии молодым авторам и исполнителям, создание издательского совета. С его помощью будут отбираться для печати наиболее интересные и значимые для Приморского края издания", - сказала Щербина.

Министр культуры и архивного дела Елена Бронникова сообщила, что на гранты НКО для реализации креативных проектов будет выделено 10 млн рублей. "Планируется впервые провести фестиваль креативных индустрий, этот проект межведомственный. <…> В 2022 году мы запланировали межрегиональный проект "Импровизационный театральный баттл" для молодежи", - добавила Бронникова.

Она отметила, что будет продолжена работа и по модернизации библиотек, театров и других учреждений культуры, а также дополнительное обучение работников этих учреждений. Всего в 2022 году на сферу культуры запланировано выделить более 2,4 млрд рублей.

Щербина обозначила, что в следующем году на спорт в бюджете предусмотрели более 3 млрд рублей. "В следующем году откроется керлинг-центр во Владивостоке, ледовая арена - Находка, Кавалерово и другие объекты", - обозначила председатель регионального правительства. Министр физической культуры и спорта региона Жан Кузнецов отметил, что 938 млн рублей будет направлен из федерального бюджета, еще более 2 млрд - средства краевого бюджета. В том числе на проведение VII Международных спортивных игр "Дети Азии" во Владивостоке предусмотрено 45 млн рублей.

Оснащение учреждений культуры, организация мероприятий, гастролей творческих коллективов и театров входит в задачи нацпроекта "Культура", созданного по инициативе президента России Владимира Путина. Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его мероприятия в 2019-2024 гг. планируется выделить 113,5 млрд рублей.