Ярославская область в I полугодии увеличила экспорт на 15%

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Ярославская область за I полугодие 2021 года отгрузила за рубеж продукции на $530 млн. Это примерно на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом ТАСС сообщила директор департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности Ярославской области Галина Пенягина.

"Общий объем экспорта за первое полугодие 2021 года составил $530 млн, за аналогичный период прошлого года - $460 млн, рост составил примерно 15%. В азиатском направлении имеется тенденция по развитию перспективных рынков. В "тройку" ключевых направлений вошла Индия, прибавив на 100%, до $62,87 млн ($31,36 млн за аналогичный период 2020 года - прим. ТАСС). Почти вполовину снизился экспорт в Китай, до $70 млн ($139 млн в первом полугодии 2020 года - прим. ТАСС), за счет переориентации ярославских компаний на другие рынки", - сказала Пенягина.

Из Ярославской области в Индию поставляются техника, оборудование, машиностроительная продукция. Индия включена в перечень приоритетных стран - партнеров Ярославской области в соответствии со стратегией социально-экономического развития региона.

Пенягина уточнила, что ключевыми направлениями экспорта Ярославской области в первом полугодии стали Белоруссия, Китай и Индия. "Региональный промышленный сектор продолжает диверсифицировать рынки сбыта, развивая экспортную географию. По итогам первого полугодия Белоруссия вышла на первое место по импорту продукции из Ярославской области с общим показателем $71,67 млн, плюс 23% к аналогичному периоду 2020 года, преимущественно это машиностроение", - добавила Пенягина.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост товаров несырьевого экспорта к 2024 году до $250 млрд.