В Приморье откроют отделение для лечения сложных форм туберкулеза у детей

ВЛАДИВОСТОК, 18 октября. /ТАСС/. Отделение малоинвазивных методов лечения детей со сложными случаями туберкулеза откроют в Приморье. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Приморский детский краевой клинический фтизиопульмонологический центр откроет отделение малоинвазивных методов лечения для детей со сложными случаями туберкулеза. <…> Это одно из мероприятий, включенных в стратегию дальнейшего развития детской фтизиатрической службы Приморья", - говорится в сообщении.

Главный внештатный фтизиатр Дальнего Востока Павел Фадеев отметил, что в регионе детям редко делают операции с использованием малоинвазивных методов. Как правило, ребят отправляют на высокотехнологичное лечение в федеральные медучреждения. Фадеев прибыл в Приморье для консультирования врачей по лечению сложных случаев.

Открытие медучреждений, оказывающих высокотехнологичную помощь, соответствует задачам нацпроекта "Здравоохранение", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Проект предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год, оптимизацию работы медучреждений.