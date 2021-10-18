Шесть молодежных научных лабораторий откроют в Томске

ТОМСК, 18 октября. /ТАСС/. Шесть молодежных лабораторий, создадут на базе научных организаций Томска. Каждая из них будет получать около 15 млн рублей ежегодно до 2024 года, сообщается на официальном портале администрации Томской области.

"Шесть новых молодежных лабораторий откроются в Томске. В течение трех лет, до 2024 года, на финансирование каждой из них в рамках программы научно-образовательного центра мирового уровня федеральный бюджет будет выделять около 15 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Так, в Томском политехническом университете создадут лабораторию перспективных материалов и обеспечения безопасности водородных энергосистем и лаборатория химической инженерии и молекулярного дизайна, в Томском государственном университете - лабораторию исследования и применения сверхкритических флюидных технологий в агропищевых биотехнологиях. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники организует лабораторию пучково-плазменной модификации диэлектриков, в Институте прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук появится лаборатория структурного дизайна перспективных материалов, а в институте сильноточной электроники СО РАН - нелинейной видеоимпульсной локации.

"Президент неоднократно отмечал необходимость поддержки молодых исследователей. Победа наших университетов и академических институтов в конкурсе "Новые лаборатории" Минобрнауки РФ - это большая поддержка томского научно-образовательного центра. В течение трех лет в рамках финансирования проекта в регион поступит 270 миллионов рублей федеральных субсидий", - приводятся в сообщении слова губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

Согласно целям национального проекта "Наука", который с 2021 года переименован в нацпроект "Наука и университеты", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.