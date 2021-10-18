Строительство нового ясельного корпуса в Кисловодске завершится в ноябре

СТАВРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Строительство нового ясельного корпуса на 40 мест в курортном городе Кисловодске на Ставрополье завершится в ноябре текущего года. Его возведение ведется в рамках национального проекта "Демография". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Ставропольского края.

"Ясельный корпус детского сада №8 на улице Велинградской города-курорта Кисловодска Ставропольского края рассчитан на 40 мест. Он строится в рамках федеральной программы "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография". <...> Все строительные работы планируют завершить в ноябре, а до конца года учреждение будет готово принять 40 малышей",- говорится в сообщении.

Строительство ведется за счет федерального и краевого бюджетов. Как рассказали в администрации города-курорта, сегодня идет подключение тепло- и водоснабжения, электричества, благоустраивается территория. Завершаются внутренние отделочные работы, устанавливается сантехника. Мебель и необходимое оборудование уже закуплены.

Корпус будет двухэтажным, он вместит в себя три групповые ячейки, оборудованные музыкальный и спортивный залы, живой уголок, медицинский и пищевой блоки. На улице установят детские игровые и спортивные площадки с травяным покрытием, выполнят благоустройство и озеленение территории путем высадки древесно-кустарниковых насаждений. У входа в здание предусмотрено место для хранения колясок, санок, велосипедов с навесом.

Кроме того, на улице Замковой города-курорта также ведется строительство нового детского сада на 280 мест. Его возводят в рамках программы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа".

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.