За три года в Северной Осетии появятся 39 мастерских по стандартам WorldSkills

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 октября. /ТАСС/. Почти 40 мастерских по стандартам WorldSkills появятся за три года в техникумах и колледжах Северной Осетии в рамках нацпроекта "Образование", на эти цели планируется направить более 192 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобрнауки региона.

"39 мастерских по стандартам WorldSkills появятся в системе среднего профессионального образования Северной Осетии c 2022 по 2024 гг. благодаря участию республики в конкурсном отборе на предоставление грантов Министерства просвещения РФ", - говорится в сообщении.

На создание мастерских из федерального бюджета в период с 2022 по 2024 гг. планируется направить финансирование в размере более 192 млн рублей. Мастерские открываются в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование". Мастерские будут созданы в течение трех лет. В 2022 году пять учреждений СПО обновят материально-техническую базу во Владикавказском колледже электроники, Северо-Кавказском строительном техникуме, Владикавказском торгово-экономическом техникуме, Северо-Кавказском аграрно-технологическом колледже и Северо-Осетинском медицинском колледже.

"В них будут созданы мастерские по пяти направлениям: "Искусство, дизайн и сфера услуг", "Информационно-коммуникационные технологии", "Строительство", "Сельское хозяйство" и "Социальная сфера". На эти цели из федерального бюджета выделят 61 млн рублей. Все мастерские создаются по востребованным компетенциям", - цитирует пресс-служба замминистра образования и науки региона Алана Аликова.

В 2023 году в техникумах и колледжах республики появится 14 мастерских, а в 2024 году - 13 мастерских. Как отмечается, благодаря созданию мастерских повысится качество подготовки студентов, у них появится возможность изучать не только теорию, но и практиковать в условиях, максимально приближенных к производственным. Кроме того, это позволит расширить перечень реализуемых образовательных программ профессионального образования, организовывать подготовку и проведение регионального этапа чемпионата "Молодые профессионалы", а также демонстрационных экзаменов.

В настоящее время в Северной Осетии работают пять мастерских, созданных на базе Владикавказского торгово-экономического техникума в 2019 году в рамках нацпроекта "Образование". В этом году еще в двух образовательных организациях республики - Северо-Кавказском аграрно-технологическом колледже и Эльхотовском многопрофильном колледже - запустят 16 мастерских по стандартам WorldSkills.