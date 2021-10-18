Школу ухода прошли более 950 родственников инвалидов и пожилых людей на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Обучение в школах ухода прошли 952 родственника пожилых людей и инвалидов в Ставропольском крае по нацпроекту с начала 2021 года. Члены семей изучают основы реабилитации и навыки разрешения конфликтов, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе краевого министерства труда и социальной защиты населения.

"Во всех центрах соцобслуживания края проводится обучение родственников тяжелобольных граждан особенностям ухода, навыкам разрешения семейных конфликтов, основам реабилитации при различных функциональных нарушениях. За девять месяцев текущего года в таких школах по уходу обучено 952 члена семей граждан пожилого возраста и инвалидов", - говорится в сообщении.

Школы ухода работают в регионе в рамках внедрения системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами по нацпроекту "Демография". В центрах соцобслуживания также открыты пункты проката средств реабилитации и ухода - при господдержке в регион закупили более 2 тыс. единиц современных средств реабилитации. С начала года ими воспользовались более 4,1 тыс. человек.

"Несмотря на короткий срок внедрения системы долговременного ухода уже отмечается положительная динамика. <…> Показательными являются случаи, когда у пожилых людей, полностью или частично утративших способность к самообслуживанию, восстанавливаются навыки передвижения, приема пищи, самообслуживания", - отмечают в министерстве.

Создание системы долговременного ухода по национальному проекту "Демография" началось на Ставрополье два года назад. В крае созданы мобильные бригады для оказания помощи на дому, пункты проката реабилитационной техники, социальные работники проходят переобучение.