В Кировской области создадут пять мини-кванториумов, 12 IT-Кубов и 220 "Точек роста"

КИРОВ, 22 октября. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают в ближайшие три года создать мини-кванториумы в пяти школах, 12 IT-Кубов и 220 "Точек роста", рассказала в пятницу заместитель министра образования региона Елена Воронкина в ходе 11-го Гражданского форума Кировской области.

"За последние два года в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, заработали 105 "Точек роста", до 2024 будет создано еще 220 "Точек роста". Новое оборудование должно использоваться и для изучения предметов, и для получения дополнительного образования. Работают три площадки технопарка "Кванториум", приобретен мобильный технопарк, создан школьный "Кванториум", а в ближайшие три года такие мини-технопарки будут работать еще в пяти школах. Также созданы два IT-куба, а в последующие три года планируется создать еще 12, в том числе на базе школ", - сказала Воронкина.

По ее словам, в 2020 году в регионе создали более 4 200 новых мест в организациях дополнительного образования, до 2024 года планируется создать еще 3 800 мест.

Замминистра отметила, что с одаренными детьми в регионе работает Региональный центр выявления и поддержки развития способностей и талантов у детей и молодежи. Дети занимаются в центре по направлению "Наука", также педагоги центра планируют начать обучение по направлениям "Искусство" и "Спорт" и вести занятия по проектной деятельности.

22-23 октября в Кирове в "Точке кипения" Вятского государственного университета (ВятГУ) проходит 11-й Гражданский форум Кировской области, организованный Общественной палатой региона совместно с ВятГУ при поддержке правительства области. Центральная тема форума - "Национальные проекты и общество - потребление, соучастие или управление". В 2021 году форум проходит в смешанном формате: очно и онлайн.