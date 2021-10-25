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Единственный музей на Командорах впервые отремонтируют в рамках нацпроекта

Работы проведут в 2022 году. Кроме того, в крае приведут в порядок 12 сельских домов культуры

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 октября. /ТАСС/. Единственный музей на Командорский островах в Алеутском муниципальном районе Камчатки в 2022 году впервые отремонтируют в рамках нацпроекта "Культура", сообщил ТАСС министр культуры региона Владимир Пегуров.

"Ремонт музея по нацпроекту будет проведен в регионе впервые, уже подтверждено софинансирование на ремонт Алеутского краеведческого музея из федерального бюджета. Всего на техническое оснащение музеев полуострова в следующем году выделено более 4 млн рублей. На эти средства материально-техническую базу пополнят музеи Елизовского, Быстринского районов и Вилючинского городского округа", - сказал министр.

Также в следующем году на Камчатке благодаря реализации мероприятий профильного нацпроекта, отремонтируют 12 сельских домов культуры. Всего на эти цели выделено более 90 млн рублей.

Алеутский краеведческий музей работает в муниципальном районе с 1965 года. В нем проводятся экскурсии для туристов и местных жителей, которые посвящены открытию и освоению Командорских островов, их флоре и фауне, а также алеутской культуре.

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РоссияКамчатский крайДальний Восток
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