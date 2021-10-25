В Хабаровском крае завершился ремонт социально значимой дороги

ТАСС, 25 октября. Дорожники завершили ремонт социально значимой дороги между поселком Переяславка и селом Аргунское в Хабаровском крае, который был начат по просьбам жителей. Часть работ была профинансирована в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщается в понедельник на сайте правительства региона.

"В районе имени Лазо завершился ремонт социально значимой дороги, соединяющей поселок Переяславка и село Аргунское. Работы выполнены на участке от нулевого до 8-го км. Часть из них профинансирована в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" - на ремонт 3 км трассы направлено около 30 млн рублей. Второй отрезок протяженностью 5 км обошелся в 63 млн рублей, эти работы были выполнены на дополнительные средства, полученные из федерального бюджета после обращения губернатора края Михаила Дегтярева в правительство РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что отремонтированная дорога имеет большое значение для района, по ней идет самое оживленное автомобильное движение, рядом с трассой находятся социальные объекты. На отремонтированной дороге уложен новый асфальт, оборудованы пешеходные переходы, установлены дорожные знаки, нанесена разметка. Также вдоль трассы был восстановлен водоотвод, укреплены обочины.

"Для комфорта жителей на дороге обустроены остановки общественного транспорта с новыми заездными карманами для автобусов и удобными посадочными площадками. Установлено девять новых автопавильонов, корпуса которых выполнены из металлического каркаса, а стенки - из прочного прозрачного монолитного поликарбоната - антивандального материала", - приводит пресс-служба слова и.о. начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог КГКУ "Хабаровскуправтодор" Павла Лычева.

Как отметили в краевом Минтрансе, качество уложенного асфальта проверила строительная лаборатория. После ввода объекта в эксплуатацию подрядчик обязан выполнять работы по устранению недостатков по гарантийным случаям в течение четырех лет.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется в России с 2019 года. Изначально в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента РФ Владимира Путина о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".